Tallinna südalinnas koolitüdruku tapnud mees: ma püüan iga päev teha midagi head

Äpradunud palgamõrvarile – tegelik sihtmärk oli toonane Riigi kinnisvara juht Tiit Ottis - kuulub praegu Tallinna kesklinnas väike baar ja kontsertlavasid paigaldav firma, kirjutas Õhtuleht. 15 aasta eest elas ta noorukina ühiselamus ja tutvus endast oluliselt vanemate inimestega, kellest paljud sattusid hiljem seadusega pahuksisse. Štšerbakov oli siis algaja narkomaan, kuni pandi vangi, kus ta lõpetas esmalt üheksanda klassi ja seejärel gümnaasiumi, läks vabanedes õppima Tallinna tehnikakõrgkooli ning on nüüd paberitega maantee ohutusnõunik ja veokorraldaja. „Ma olen kuus aastat täiesti korralik olnud. Ja ma püüan iga päev korralik olla. Võib-olla vangla päästiski mind halvimast. Aga mul on eesmärk oma ülejäänud elu elada nii, et ma ei ela seda mitte ainult endale, vaid anda ka teistele. Ma pean seda tegema, sest ma olen tapnud inimese. See ei loe, et kogemata.“

Kes mõrva tellis, jäi tookord teadmata, tõde ei selgunud kohtuski. Veronika suri mõned päevad pärast tulistamist haiglas.

Päeval, mil Veronika arstide poolt ravimatuks tunnistati, oli terve tüdruku klass haiglas. Veronika neerud ja silmad läksid siirdamisele. Traagiline surm kinkis neljale inimesele elu.