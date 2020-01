Tallinna Schlössle hotellist viidi kaks noort Hiina turisti koroonaviiruse kahtlusega haiglasse

Hotelli esindaja rääkis Delfi reporterile, et Hiinast pärit paar, 20ndates mees ja naine saabusid nende hotelli paari päeva eest. Kust piirkonnast Hiinas nad pärit oli, ta ei tea.

Täna hommikul tundsid noored end kehvasti. Kuna just Hiina on koroonaviiruse kese, siis igaks juhuks teavitas hotelli personal ka terviseametit. Sealt öeldi, et mees ja naine viiakse kontrolli. Hotelli esindaja arvates ühtegi selget koroonaviiruse sümptomit neil polnud, mistap ta ei näe põhjust ka paanikaks.

Terviseametist öeldi, et hiinlased viidi Merimetsa nakkushaiguste kliinikusse ning nad jõudsid sinna pisut pärast keskpäeva.

Foto: Andres Putting

Haiglas alles selgitatakse välja, kas hiinlaste puhul peaks kahtlustama koroonaviirust või mitte. Hiinlastelt võetakse proovid, et need Rootsi saata, sest Eestil pole veel vahendeid koroonaviiruse tuvastamiseks. Vahendid peaksid saabuma tuleval nädalal.

Koroonaviiruse testi tulemuste saamine võtab aega 24-48 tundi. Terviseametist ei osatud öelda, kas hiina turistid on pärit Wuhanist või mujalt. Lisaks pole veel selge, kust hiinlased Eestisse reisisid ning kas nad tulid siia laeva või lennukiga. Hotelli praegu karantiini ei panda.

Terviseamet võttis juba hotellis viibinud inimestega ühendust, et anda edasiseid juhiseid enda tervise kaitsmiseks. Amet ei osanud öelda, kui paljude inimestega on turistid kokku puutunud, seda veel uuritakse.

Hotellis polnud kella 12.30 märkigi, et viiruse leviku pärast liigselt muretsetaks, jätkati oma tavapärases töörütmis.

29. jaanuaril kinnitati koroonaviiruse esinemine Soomes, kui sinna reisinud hiinlanna paigutati Lapi haiglas karantiini. 32-aastane hiinalanna reisis Soome just Wuhanist.