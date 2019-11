Tallinna sadama ümbruses avatakse täna mitu sõiduteed

Tallinna kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on tee ehitus jõudnud nii kaugele, et sadama piirkonnas on võimalik liiklusele mõlemas suunas avada Uus-Sadama tänav, mis seni oli ajutiselt ühesuunaline.

"Nüüd avaneb ka teine suund – sadamast linna poole. Samuti avatakse liiklusele Petrooleumi tänava lõik D-terminali sissepääsust alates kuni Tuukri tänavani, mis oli suletud alates 9. septembrist," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Jätkuvalt on avatud väljapääs sadamast Lootsi tn kaudu kesklinna poole. Samuti saab Pikksilma tn ja Reidi tee ristmikult sõita mööda valminud Reidi teed Lasnamäe ja Pirita suunas. Reidi tee kogu ulatuses avatakse novembri lõpus.