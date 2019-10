Tallinna ringteel põrkasid kokku kolm autot, üle Tallinna on teelibeduse tõttu palju avariisid

Kolmes autos oli kokku kaheksa inimest, kes jäid terveks. Kohapeal on kiirabi ja politsei, kes liiklust reguleerib. Hetkel on liiklus häiritud Tallinna ringteel suunaga Peterburi poole.

Täna õhtul langes temperatuur ootamatult miinusesse, mistõttu läks tee libedaks ning üle Tallinna on palju avariisid.

Politsei hoiatab, et ka öösel on oht, et teed on libedad ning palub autojuhtidel sõidukiirust valida teeolude järgi.