Tallinna rahvaülikool kaalub Peeter Helme loengusarja ärajätmist

Täna pärastlõunal ütles Tallinna rahvaülikooli vanemkoolitusjuht Ülle Võrno, et majas arutatakse Peeter Helme septembris algava loengusarja ärajätmist.

Rahvaülikool eemaldas päeva jooksul oma kodulehelt ürituse kohta käiva info. Ligi 40 eurot maksvasse õhtukooli ei saa enam registreeruda.

“Kuna see teema on niivõrd delikaatne, siis tõenäoliselt on parem praegu päevakorrast maha võtta see kursus,” sõnas Võrno. Samas ütles ta, et lõpliku otsuse langetab siiski Tallinna Kirjanduskeskus, kes koolituse välja pakkus.

Loengusarja idee algatas Tallinna kirjanduskeskuse juht, Peeter Helme nõbu Maarja Vaino. Vaino sõnul on nii kirjanduskeskuse kui rahvaülikooli plaan praegu ära oodata kohtuotsus ning reageerida sellele vastavalt.

Arutelu selle kohta, mis saab juhul, kui loengusarja alguseks pole veel kohtuotsust tulnud, jätkatakse esmaspäeval.

“Ootame alustuseks esmaspäeva ära, mil protsess jätkub ja saab ehk ka ajakavast rohkem aimu,” ütles Vaino.

Kuuest loengust koosneva õhtukooli teemaks on eesti kirjanduse võtmehetked nõukogude aja lõpust tänapäevani.

Vikerraadio kirjandussaade jätkab Helmeta

Õhtuleht kirjutas täna, et Vikerraadio kirjandussaade "Loetud ja kirjutatud" jätkab sügisest Helmeta.

"Kirjandussaade oli suvepuhkusel, septembrist toimetavad saadet Peeter Helme asemel Valner Valme ja Maarja Vaino," ütles Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts Õhtulehele.