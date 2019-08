Tallinna raekojas toimus Balti keti 30. aastapäeva puhul pidulik vastuvõtt

Vastuvõtule olid kutsutud Balti keti veteranid, Eesti taasiseseisvumisele kaasa aidanud ühiskonnategelased, Eestis resideeruv diplomaatiline korpus, Läti ja Leedu kogukondade esindajad ning Rahvarinde muuseumi korraldatud luulekonkursi "Vabaduse loits 2019" parimad.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles oma tervituskõnes: "Iga kett on nii tugev, kui tugev on tema nõrgim lüli. Kuid Balti ketis olid kõik lülid tugevad. Ja kõige suurem koormus selles ketis langes Leedu rahvarindele Sajudis, Läti Tautas Frontele ja Eestimaa Rahvarindele."

Kõlvart mainis, et kõik režiimid, ka kõige diktaatorlikumad, püüavad näidata, et just nemad teevad seda, mida rahvas tahab. "Balti kett näitas veenvalt, mida rahvas, või isegi kolm rahvast, tegelikult tahavad. Sellega ei saanud enam vaielda."

Linnapea sõnul on Balti keti puhul erakordne just see, et ta pakkus näite edukast vägivallatust poliitilisest aktiivsusest. "See oli meie ühine minevik. Kuid kui vajadus tekib, on Balti rahvad valmis ka tulevikus seisma koos käest kinni," ütles Kõlvart.

Vastuvõtul esines ansambel "Harfihaldjad". Teiste lugude hulgas esitati ka just selleks sündmuseks seatud versiooni Balti keti tunnuslaulust "Ärgake, Baltimaad".