Tallinna perearstikeskuses tuvastati koroonaviirus, seitse arsti ja mitu õde on isolatsioonis

Nädalavahetusel tuvastati Tallinna Järveotsa perearstikeskuse töötajal koroonaviirus. Tervisetöötaja jõudis tööl käia ühe päeva.

Järveotsa perearstikeskuse juhataja Diana Ingeraineni sõnul leiti koostöös terviseametiga, et patsientide hulgas lähikontaktseid ei ole. Lähikontaktseks loetakse inimest, kes on nakatunuga puutunud kokku rohkem kui 20 minutit, kandmata sel ajal isikukaitsevahendeid ning hoidmata kaks meetrit vahet.

Töötajad, kellega nakatunu kokku puutus, on praegu isolatsioonis ning teevad kaugtööd. Nende hulgas on seitse arsti ning mitu õde.

“Me arutasime seda terviseametiga, käisime läbi kõik patsiendid, kas sellest kolleegist võis tulla ohtu ja jõudsime järeldusele, et ei võinud. Sellisel puhul ei ole kommunikeerimine vajalik, oleme üritanud vältida lisaärevuse tekitamist” ütles Ingerainen.

Perearstikeskuse praktika erineb haiglate omast, mis on seni töötajate nakatumisest avalikkust teavitanud. “Haiglates on see situatsioon hoopis teine, sest seal on liikumised ja patsientide vood teistmoodi. Meile tuleb patsient mask peas ja kokkulepitud ajal, ta ei saa enne uksest sissegi, kui me pole ära tuvastanud, kes ta on,” lisas Ingerainen. “Personalil on samuti isikukaitsevahendid. Meie patsiendid ei liigu nii vabalt, nagu haiglates nende osakondade puhul, mis on läinud karantiini.”

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepa sõnul räägib terviseamet juhtumitest siis, kui tekib kolle. Üksikjuhtumitest teavitamine ei ole Kingsepa sõnul vajalik ega ka töömahtu arvestades võimalik.

Pole ainus perearstikeskus, kuhu viirus jõudnud

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ütles tänasel erakorralisel pressikonverentsil Delfi päringu peale, et perearstikeskuseid, kus viirus on leitud, on rohkemgi.

Teadaolevalt on kõikides regioonides vähemalt üks perearstikeskus, kus viirus tuvastatud. Kokku on selliseid keskuseid üle viie, kinnitas Lanno.

Lanno sõnul on mindud perearstikeskustele testimisega appi, et leida üles nakatunud arstid ja õed.