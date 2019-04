Tallinna peatänava saatus selgub aprilli lõpus

Peatänava projekti idee on luua bussidele ja trammidele peatumiseks ühine platvorm, aga nii transpordiameti kui ka linnavalitsuse liikluseksperdid kahtlevad, kas sellised platvormid võimaldaksid ühistransporti vajalikul määral vastu võtta.

"Meie huvi on välja selgitada, kas varem tehtud analüüsid on vettpidavad või mitte. Vahepeal on mõtted muutunud, kuidas ühistransporti ja bussiliiklust ümber korraldada," ütles transpordiameti juhataja Andres Harjo.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov, kes on korduvalt rõhutanud põhjalikuma analüüsi vajadust, ütles, et oluline on kindlaks teha, kas ühistranspordi kasutamine läheb mugavamaks ja võimalusi tekib juurde mitte vastupidi. "Selles piirkonnas on suurusjärgus 40 erinevat ühistranspordi peatust ja tähtis on teada, kas peatänava lahendused veavad ühistranspordi välja ning ülejäänud liiklus saab ka funktsioneerida," sõnas Novikov.

Peatänava projekti ühe koostaja, Arhitektuurikeskuse tegevjuhi Raul Järgi hinnangul on nende tehtud uuringud piisavad. Analüüsides arvestati tulevikustsenaariumitega ning modelleeriti ka ühistranspordi läbilaskvust. "Toona oli ekspertide seisukoht, et meie lahendus on piisav ja linn oli sellega nõus."