Tallinna õpilased on koduõppel kooliaasta lõpuni

Kui linnavalitsus otsustab, et kahe inimesega (õpetaja ja õpilane) kohapealsed konsultatsioonid ja järeleaitamistunnid on võimalikud, ei tehta seda koolidele kohustuslikuks.

"Need võimalused on ka praegu olemas, õpetajatega saab konsulteerida e-kanalite kaudu ja me eelistame sellist vormi ka alates maikuu keskpaigast," ütles Kõlvart ERR-ile ja lisas, et isegi, kui mai keskpaigast annab valitsus loa korraldada kontaktkonsultatsioone, on koolide eelistus jätkuvalt e-kanalid ja kaugõpe.

Kõlvarti sõnul teevad Tallinna koolid gümnaasiumide sisseastumiseksamid kontaktivabas vormis ning need toimuvad esialgse kokkuleppe kohaselt mais või juunis.

Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on Tartu koolijuhid praegu kõik seisukohal, et koolid on koduõppel õppeaasta lõpuni juhul, kui olukord ei muutu. "Mingil kujul on vaja üks ühele õpilasi järele aidata, see on koolide enda otsustada, kuidas nad seda teevad," märkis Raave. "Jälgime olukorda, elame päev korraga."

