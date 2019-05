Tallinna neli linnaosa saavad uue vanema

Haabersti linnaosa vanema ametikohale nimetatakse Andre Hanimägi, Lasnamäe linnaosa vanema ametikohale Andres Vään, Pirita linnaosa vanema ametikohale Tõnis Liinat ning Põhja-Tallinna vanema ametikohale Peeter Järvelaid.

Kesklinna vanemana jätkab Vladimir Svet, Kristiine linnaosa vanemana Jaanus Riibe, Mustamäe linnaosa vanemana Lauri Laats ning Nõmme linnaosa vanemana Grete Šillis.

„Linnale on kasulik, kui meeskonnas on ühekorraga nii järjepidevuse kandjaid kui ka neid, kes toovad värsket verd. Ma usun, et meil on selles osas päris hea tasakaal,“ iseloomustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart linnaosade tulevast juhtimist.

„Meil on välja panna kogenud meeskond. Ja kui ma võtan ette need neli uut inimest, siis minu jaoks on oluline, et kõik nad on mõne olulise tegevusala eksperdid. Mõnedel neist on oma linnaosaga põhjalikum tutvus, teiste puhul aga usun ma, et nad suudavad kiiresti kohaneda ja oma võimed uues olukorras kasulikult rakendada.“

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet, Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ja Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis olid linnaosa vanemad ka eelmise linnavalitsuse volituste ajal. Linnapea on teavitanud nende linnaosade linnaosakogusid seniste linnaosa vanemate jätkamisest ja uueks tähtajaks nimetamisest.

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi on Keskerakonna avalike suhete juht. Varem on ta töötanud Pirita Linnaosa Valitsuse avalike suhete juhina ja ajalehe Valgamaalane reporterina. Tal on Tallinna Ülikoolist sotsiaalteaduste magistri kraad kommunikatsiooni erialal.