Tallinna mupo määratavate trahvide arv on mullusega võrreldes langenud

Tänavu esimese kuue kuuga määras mupo ühistranspordiseaduse alusel 1595 ja liiklusseaduse alusel 7335 trahvi, mille kogusumma oli vastavalt 31 804 ja 147 904 eurot.

Läinud aastal määras mupo ühistranspordis jänest sõitnud inimestele samal ajal 2500 trahvi kokku 45 764 euro eest ja valesti parkijatele 7636 trahvi kogusummas 153 276 eurot.

Seega on eriti just ühistranspordis tehtavate trahvide arv langenud pea poole ja trahvisumma kolmandiku võrra. Valesti parkijate puhul on trahvide arvu ja summa langus olnud väiksem.