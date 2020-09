Tallinna majanduskooli õpetajal tuvastati koroonaviirus

Tallinna majanduskool andis teada, et said terviseametilt kinnituse, et ühel kooli õpetajal tuvastati COVID-19.

"Õpperühm, kellele õpetaja tunde andis, jääb järgmiseks kaheks nädalaks distantsõppele. Teistel õpperühmadel jätkub tavapärane õppetöö," teatas kool. Majanduskooli direktor Triin Laasi kinnitas, et see vastab tõele ning nad teevad koostööd terviseametiga.

Majanduskool selgitab koostöös terviseametiga välja lähikontaktsed, kellel võis olla nakatunuga lähem kokkupuude. "Kõiki võimalikke kontaktseid inimesi teavitab terviseamet personaalselt," edastas kool. Laasi sõnutsi on lähikontaktseid nende teadmise järgi alla viie.

