Tallinna linnavolikogu liikmel tuvastati koroonaviirus, tõenäoliselt käis ta haigena ka istungil

Terik ütles täna Delfile, et linnavolikogu liige teavitas oma fraktsiooni kaudu positiivse koroonaviiruse proovi andmisest juba eelmisel nädalal. Olles nakatunuga ka ise kõnelenud, kinnitas Terik, et viimane tunneb end hetkel pigem hästi ning ootab tervenemist.

Volikogu esimees tunnistas, et eelmisel nädalal küsimust volikogu eri fraktsioonidega arutades, ei arvatud, et see võiks veel nädal hiljem aktuaalne teema olla, kuid viimastel päevadel jõuti arusaamani, et turvalisuse huvides tuleks sel neljapäeval toimuv istung siiski distantsilt korraldada.

Teriku sõnul kehtis juba eelmisel istungil, millel kõnealune volinik osales, kõigile maskikohustus ja see oleks kehtinud ka sellel korral. Kuigi istungile külalisi ei lubata, viibib selle ajal ühes saalis siiski pea 90 inimest.

"Me pidasime seda suureks riskiks, kuna see positiivse testi andnud volikogu liige osales ka 1. oktoobri istungil ning arvestades, et peiteaeg on väidetavalt 14 päeva, siis tahtsime olla kindlad, et kõik need, kes on olnud volikogu istungiga seotud ja uuesti tulevad, ei satuks võimalikku nakkuskoldesse," selgitas volikogu esimees.

"Kui saame selle korra tehtud ja rohkem haigestumisi ei tule, siis jätkame istungite läbiviimist oma normaalses füüsilises vormis," kinnitas Terik.

Tema sõnul ei ole hetkel teada ühegi teise volikogu liikme nakatumisest, kuid fraktsioonide soov on tagada kindlus, et võimalik varjatud levik hoogu juurde ei saaks.

"Tema pinginaaber, kellega ma ka täna rääkisin, on täie tervise juures. Üks volinik, kes oli [nakatunuga] ka lähemalt ühel koosolekul kontaktis, tegi testi ning tema tunnistati terveks," rääkis Terik, lisades, et testitud on veel mitut inimest, kuid nende täpset arvu ta öelda ei oska.

Juhul, kui haigestumisi peaks juurde tulema, on Teriku sõnul volikogul täna võimekus korraldada oma tööd ka edaspidi täiesti elektrooniliselt.

"Meie esimene eelistus on töötada füüsiliselt kooskäiva otsustuskoguna, kus on võimalik poliitilist debatti pidada ühes saalis. Aga kui tervislikel põhjustel ei ole see võimalik või on volikogu liikmetele ohtlik, siis meil on võimalik istungeid läbi viia elektrooniliselt ja turvaliselt," sõnas ta.