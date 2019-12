Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik: mida kauem inimesi alkoholist eemal hoida, seda parem

"Mida kauem on võimalik inimesi alkoholist eemal hoida, seda parem. Kas väljakäidud ideed alkoholi müügi piiramisest on täna Eesti ühiskonnas debatina ja sellest vormuva poliitilise otsusena reaalne? Ma arvan, et poliitikud konsensust ei suuda saavutada," ütles Terik.

Ta sõnas aga, et riigikogu probleemkomisjoni initsiatiiv alkoholi müügi piirangute üle arutada on tervitatav. "Oluline on ühiskonnas läbi vaielda, kas tänane regulatsioon on mõistlik ning kas ja mida peaksime muutma," ütles ta.

Terik ei pea probleemkomisjoni ideed lubada alkoholi müüki alates 21. eluaastast ka liiga julgeks. "Eestis on alkoholi müügi osas ennegi konkreetseid samme tehtud. Kui Tallinn alustas kellaajalise alkoholipiiranguga, siis alguses nuriseti, aga siis saadi aru, et see on väga mõistlik ning täna kehtib kellaajaline piirang üle Eesti," ütles Terik.

Ka Tallinna linnavolikogu tahab piirata alkoholi jaemüüki, et tagada parem avalik kord, nagu ütles linnapea Mihhail Kõlvart.