Tallinna linnavõimu korraldatud filmiürituselt lahkusid osad pensionärid pisarsilmi: nad visati saalist välja

"Muidugi on kahju, et osal huvilistest pidi eile film nägemata jääma, aga kindlasti aitab seda korvata asemele pakutav võimalus. Teisalt aga kinnitab huvi kasv, et oleme käesolevaks hooajaks suutnud kokku panna eakatele meelepärase filmikava," sõnas Kesklinna vanema asetäitja Anu Aus pressiteate vahendusel.

"On rõõmustav, et meie eakad kasutavad aktiivselt neile pakutud võimalust tulla kodunt välja, minna kinno ja suhelda eakaaslastega. See veenab meid, et tasuta kinoseanssidega tuleb jätkata ka tuleval aastal," lisas omalt poolt Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid. Teates sai sõna ka Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, kes lisas, et tegemist on sotsiaalse projektiga, mille järele kasvav vajadus.

Järgmine seanss on 5. novembril, mil linastub "Pavarotti".