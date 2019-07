Tallinna linnavalitsuse töögrupp hakkab arutama lauluväljaku laiendamise võimalikkust

Tallinna linnavalitsuse nõunik Priit Simson kinnitas, et lisaks Tallinna linnaplaneerimise ametile kuuluvad töögruppi ka linnavaraamet, kultuuri- ja noorsooamet ning keskkonna- ja kommunaalamet.

Töögrupp kohtub esimest korda kahe nädala pärast, mil räägitakse lauluväljaku laiendamise võimalikkusest. Arutatakse, kas lauluväljakut saab laiendada ja kas seda tuleks teha territoriaalselt või muutes väljaku logistilist poolt.

Lauluväljaku juht Urmo Saareoja on varasemalt Delfile öelnud, et tema arvates ei ole võimalik lauluväljakut laiendada. Plats on aedadega piiratud ala, millele tulevad vastu majad, mistõttu ei ole võimalik seda suuremaks ehitada.