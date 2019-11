Tallinna linnavalitsus võttis istungi päevakorrast välja alkoholipiirangute eelnõu

"Paistab, et peale ettevõtjatega kohtumist, on ka linn mõistuse pähe võtnud. Nagu olen ka eelnevalt öelnud, käskude ja keeldudega ei sõua kaugele. Täna on tehtud esimene samm, on kuulda võetud neid, keda antud eelnõu konkreetselt ka puudutab. Ei saa olla nii, et kahe käega võtame aga vastu ei anna. Ettevõtjad toovad nii riigi kui ka linna eelarvesse olulise osa, selleks, et see jätkuks, tuleb teha koostööd," ütles Tallinna linnavolikogu liige Olle Koop (Isamaa).

28. novembri Tallinna linnavolikogu päevakorras oli määruse punkt “Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused”, millega oli plaanis piirata alkoholi müüki Tallinna linnas. Alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks oleksid kehtima hakanud järgnevad piirangud: jaemüügil kohapeal tarbimiseks oleks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00-ni. Piirangud ei oleks kehtinud ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

"Loodetavasti ei tule linn sama eelnõuga uuele ringile ja veelgi parem, loodetavasti ei tule üldse rohkem selle eelnõuga volikogu ette vaid leiab koostöös ettevõtjatega lahenduse, mis ka reaalselt probleemi lahendab," lisas Koop.