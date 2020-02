Tallinna linnavalitsus teadis juba eelmise aasta alguses, et lastekodulastele mõeldud raha jääb kasutamata

Eesti Päevaleht kirjutas, et Tallinn ei leidnud mullu rakendust ligi miljonile eurole, mis oli mõeldud lastekodulaste toetamiseks. Nimelt maksab Eesti riik kohalikele omavalitsustele vanemliku hooleta jäänud tuhatkonna lapse ülalpidamiseks üle tuhande euro kuus. Kuna seadus annab omavalitsustele võimaluse kulutada seda raha vaid miinimumi piires, siis seda Tallinn teebki. Linn ütles Eesti Päevalehele, et neil puudub ülejäägi väljamaksmise kord.

Sama toob põhjenduseks ka endine Tallinna abilinnapea, praegune riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder. "Rahastamisskeemi puhul on teatud nüansse, mille osas tuleb sotsiaal- ja tervishoiuametil teha täpsustusi," sõnas ta.

Mölder selgitas, et 2018. aasta oli esimene eelarve periood, kui seadust rakendati sellisel kujul, et vastutus on kohalikel omavalitsustel. "Kui 2019. aasta alguses selgus, et kasutamata on jäänud umbes viie protsendi ulatuses kõnealuseid vahendeid, pidasin sel teemal ka nõu linna sotsiaal- ja tervishoiuametiga, et sealt tuleks ideid, kuidas raha jõuaks paremini abivajajateni ning kas on vaja kehtestada antud raha planeerimisele ja jagamisele eraldi määrus," ütles Mölder. Kuna pärast märtsikuiseid riigikogu valimisi sai Möldrist riigikogu liige, ei ole tal ülevaadet, kui palju on sellega edasi tegeletud.

2018. aasta lõpu seisuga jäi Tallinnal asendushooldusteenuseks eraldatud vahenditest üle 313 875 eurot, 2019. aasta lõpu seisuga oli ülejääke kokku 915 646 eurot.

Probleemil seni lahendust pole