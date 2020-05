Tallinna linnavalitsus otsustas, et taastab 1. juunist lasteaia kohatasud. Opositsioon on kriitiline: ajastus on vale

Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku ajutiselt kehtinud soodustused ja toetused kaotada 1. juunist, sest eriolukord on nüüd läbi, järk-järgult kaovad ajutiselt kehtinud piirangud ja inimeste elu muutub tavapärasemaks. See tähendab, et lapsevanematel tuleb hakata taas maksma lasteaia kohatasu.

Otsus, mis tehti täna Keskerakonna häältega, sai vastukaja nii sotsiaaldemokraatidelt kui ka Reformierakonnast.

Vakra: majanduskriis on alles süvenemas

"Praegu on aeg, kus tuleb hoolida ja igal võimalusel kaaslinlasi aidata. Kahjuks jäime Tallinna peredest hoolimisega täna vähemusse ning alates juunist peavad nad linnakassasse oma rahakotti kergendama hakkama. Seda ei saa tänases olukorras kuidagi õiglaseks pidada," ütles Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Rainer Vakra.

Vakra tõi välja, et kui vanemad olid eriolukorras lasteaia kohatasust vabastatud, siis tõi see peredele ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus kokkuhoidu. Kahe lasteaialapsega peres oli kokkuhoid 142,50 eurot kuus ja 1 710 eurot aastas. "Ilmselt üks aegade sügavamaid majanduskriise on alles süvenemas ja nüüd otsustas linnavalitsus, et nad hakkavad seda raha vanematelt nõudma," nentis Vakra

Sotsiaaldemokraadid esitasid volikogule eelnõu, mis annab linnavalitsusele ülesande koostöös riigiga lasteaia kohatasu lõplikult kaotada. "Loodame, et volikogu enamus veel enne suvepuhkusele minekut seda ka toetab ning kõigile lastele saab tagatud ligipääs lasteaiakohale," ütles Vakra.

Michal: ajastus on vale

Ka linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul on vale, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart lasteaia kohatasu taaskehtestas, kuigi majanduses keerulisemad ajad veel süvenevad.

"Lasteaia kohatasu taastamine, eriti praegu, kui kriis majanduses ja sellega kaasnevad raskused seisavad paljudel peredel veel ees, on vale ajastusega samm. Linnavalitsus ei peaks võtma raha peredelt, vaid peaks hoopis üle vaatama oma kulud," ütles Michal.

Tema sõnul tegi Reformierakonna fraktsioon täna omaltpoolt volikogus ettepanekud, milliste kulude arvelt saaks Tallinn lasteaedadele kohatasu katta, et lastevanemate makstav raha jääks neil oma pere kasutusse. Katteallikatena saaks Reformierakonna hinnangul kasutada linna propagandakulude kärbet, linnale kehvade lepingute ümber tegemist, linnaametnike tööjõukulude vähendamist ja linnaasutuste ümberkujundamist.