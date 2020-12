Tallinna linnatransport tahab ühissõidukijuhtide vaktsineerimist eelisjärjekorras

„Ainuüksi Tallinnas töötab enam kui 1300 ühissõidukijuhti, kes igapäevaselt tagavad elutähtsa teenuse toimimise. Üle-Eesti on ühissõidukijuhtide arv kordades suurem. Need inimesed tagavad igapäevaselt, et nii arstid, meditsiinitöötajad aga ka häirekeskuse ja teiste eluliselt oluliste teenuste osutajad jõuaksid turvaliselt tööle ja koju. Seni oleme pealinna ühissõidukites taganud sõidukijuhtide eraldatuse reisijatest ja tihendanud sõidukite puhastusgraafikuid, et minimeerida viirusesse nakatumise riski. Ometigi on äärmiselt oluline, et kõik eesliinitöötajad, sh ühissõidukijuhid saaksid esmajärjekorras vaktsiini-kaitse, mis aitab hoida neid tervena ning Eesti ühiskonda avatuna,“ rõhutas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Ta lisas, et ühistranspordi sõidukijuhid tagavad nii pealinnas kui üle Eesti elanikele liikumisvabaduse ja transpordi kättesaadavuse, mistõttu on nende vaktsineerimine teiste eluvaldkondade toimimiseks vajalik.

„Tallinna ühissõidukijuhtide keskmine vanus on 54-eluaastat. Sõidukijuhid teenindavad igapäevaselt tuhandeid inimesi ehk kontaktide arv ja võimalik risk nakatuda on suur,“ nentis Boroditš.

Ta avaldas lootust, et valitsus ning terviseamet peab vaktsineerimiskava koostades silmas just elutähtsate teenuste osutamise ja ühiskonna arengut soosivates valdkondades töötavate inimeste eelisjärjekorras vaktsineerimisvajadust.