Tallinna Linnatransport ostab kaheksa uut trammi

“Oleme pühendunud eesmärgile tuua Tallinna tänavale täiendavad kaasaegsed trammid, et uuendada veeremit ja kasvatada ühistranspordi kasutajate arvu,” ütles Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Deniss Boroditš, kelle sõnul on hanke eduka lõpuleviimise nimel trammihanke ettevalmistamise käigus konsulteeritud erinevate trammitootjate ja ekspertidega. „Oleme hanke väljakuulutamise eel veendunud, et lähiaastatel hakkab Tallinnas sõitma kaheksa kuni kakskümmend kolm uut ja kaasaegset trammi.“

“Arvestades suurt hulka trammidega seotud tulevikuplaane, peame kindlasti võimalikeks uuteks liinideks valmis olema, aga kuna trammid on väga populaarsed, vajame uusi tramme ka olemasolevatel liinidel kasvava sõitjate hulga teenindamiseks,” põhjendas Boroditš trammide ostmist. „Möödunud aastal sõitis trammiga ligi 29 miljonit inimest ja uute trammide saabudes prognoosime sõitjate arvu kasvamist veel umbes kümnendiku võrra.“

Boroditši sõnul soovib Tallinna Linnatransport trammide hankimisega täita kaks tähtsaimat eesmärki - pakkuda Tallinnas parimat ühistransporditeenust ja vähendada ettevõtte ökoloogilist jalajälge. “Peame pidevalt otsima võimalusi, et parandada linna elukeskkonda. Uued trammid on hea lahendus sest muudavad ühistranspordi sõitjatele mugavamaks ja kiiremaks ning samal ajal keskkonnasõbralikumaks.“