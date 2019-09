Simson ütles Delfile, et lahkumisotsuse taga on parem tööpakkumine. "On head ja väga head valikud. Erimeelsusi linnavalitsuses ei olnud," kinnitas ta.

Simson oli ka eelmise linnapea Taavi Aasa nõunik. Ta lisas, et koostöö nii Aasa kui ka praeguse meeriga sujus hästi, mõlemad on olnud head juhid ning töö linnavalitsuses oli hariv ja huvitav.