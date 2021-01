Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartile pakuti eelisjärjekorras vaktsiini, kuid ta keeldus

Kõlvart selgitas, et koroonavaktsineerimist pakuti talle PERHi nõukogu liikmeks olemise tõttu. Nimelt saavad haiglad ise otsustada, keda nad eelisjärjekorras haiglas vaktsineerivad.

"Jätsin selle võimaluse kasutamata, sest ma ei kuulu eesliinitöötajate ega ka riskirühmade hulka," selgitas Kõlvart, miks ta vaktsiinist aga loobus.

"Mina toetan vaktsineerimist tähtsuse järjekorras. See tähendab, et esmalt peavad saama oma vaktsiinidoosid eesliinitöötajad ja riskigrupid ja alles seejärel kõik teised. Ootan oma järjekorda koos ülejäänud eesti rahvaga," lisas Tallinna linnapea.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et teine PERHi nõukogu liige, Marika Priske, lasi end juba jaanuari alguses vaktsineerida. Lisaks on ta sotsiaalministeeriumi kantsler. Priske ütles, et oli nõus end vaktsineerima, kui tegu oli kuuenda ehk jääkdoosiga.

Lisaks kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Vene diplomaat Juri Gribkov lasi end vaktsineerida vahetult enne Venemaale naasmist. Loe lähemalt siit.