Tallinna linnapea: lasteaedu me kinni ei pane, otsus tuleb juhtumipõhiselt

"Me arutasime seda esimest korda paar nädalat tagasi ja juba siis oli meil selge, et kui me hakkame koole kinni panema, siis lasteaiad automaatselt kinni ei lähe. Põhjus on, et lasteaedade kinnipanek toob suurema negatiivse sotsiaal-majandusliku efekti, sest lastega peavad vanemad kodus istuma," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Otsustasime, et lasteaedade puhul hakkame otsustama rühma põhiselt, mitte ei pane korraga tervet lasteaeda kinni."

Kõlvart ütles, et seni, kuni pole riigil teistsugust lähenemist ja omavalitsused saavad otsustada, kuidas käituda, tehakse pealinnas iga juhtumi ja lasteaia puhul eraldi otsus. Ta lisas, et koroonaviirus pole ainuke probleem, sest praegu on ka gripipuhang, mistõttu on üks Tallinna lasteaed juba karantiinis.

Kuidas plaanib linn toetada vanemaid, kellel tuleb lastega siiski pikemaks ajaks koju jääda? "Eelkõige pöördume tööandjate poole, et nad annaksid vanematele võimaluse jääda koju. Nagu juba enne eriolukorra väljakuulutamist otsustasime, siis kõik, kes tulevad riskipiirkondadest, peavad olema kaks nädalat kodus," sõnas Kõlvart.

Võimalusel koju