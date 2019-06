Tallinna linnapea kohtub homme Christopher Nolani meeskonnaga Laagna tee sulgemise asjus

Linnavalitsuse nõunik Priit Simson ütles, et linn nõustub Laagna teed vaid graafiku alusel sulgema. Täielikku sulgemist kuuks ajaks linnapea võimalikuks ei pea. "Homme arutame, kas see sobib Nolani meeskonnale," sõnas Simson. Kohtumisele tulevad liikmed nii Nolani meeskonnast kui ka Eesti filmiinimesed, kes projektis kaasa löövad.

Mihhail Kõlvart käis välja, et Laagna tee jääb liiklusele täielikult avatuks esmaspäeviti ning teisipäeviti. Lisaks tuleb kolmapäevast reedeni hoida teed avatuna hommikul ja õhtul, kui Lasnamäelt kesklinna ja vastupidi on kõige suurem liiklus. Nolan saaks tee enda kasutusse täielikult seega öösiti ja nädalavahetustel. "Ei teagi täpselt, kas homme saame selgeks, mis Laagna teega saab," nentis Simson. "Seetõttu kohtumegi, et linna pakutud graafikust rääkida."

Christopher Nolani uue spioonifilmi "Tenet" võtete kokku soovis filmistuudio Warner Bros Laagna tee kanali suvel kuni kuuks ajaks sulgeda. Kuna Laagna teelt liigub väga palju Lasnamäe magalarajooni inimesi hommikul tööle ja õhtul koju, ei pea Kõlvart säärast sulgemist võimalikuks.

Rahvusvahelisel spioonilool põhinev film peaks kinodesse jõudma tuleva aasta 17. juulil. Filmis näitlevad Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, John David Washington, Aaron Taylor-Johnson ja mitmed teised Hollywoodi staarid.

Filmivõtted toimuvad suvel erinevates Tallinna piirkondades. Delfi andmetel kujutatakse linnahalli võtteplatsi filmis Kiievina. Kõiki teisi Tallinna võttepaiku peaks Nolan aga ka filmis kohtadena Eestist kujutama. Hollywoodi filmis osaleb taustanäitlejana tuhandeid eestimaalasi.