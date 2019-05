Tallinna linnapea avaldas kaastunnet seoses Šeremetjevo lennukatastroofiga

„Hädamaandumise ja lennuki pardal olnud tulekahju tõttu lõppes Moskva Šeremetjevo lennujaamas enneaegselt paljude inimeste elutee, mis on toonud korvamatuid kahjusid. Sarnased löögid ja kaotused ei tunne riigipiire ning asetsevad rahvusvahelistest suhetest kõrgemal. Venemaa kodanike lein on jõudnud ka Eesti pealinnani,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ametlikus kirjas Moskva linnapea Sergej Sobjaninile. „Avaldame südamlikku kaastunnet hukkunute sugulastele ja lähedastele. Oleme oma mõtetes nendega, kes said katastroofis kannatada ning soovime neile kiiret nii füüsilistest kui ka hingelistest traumadest paranemist. Leiname koos moskvalaste, Murmanski ja kogu Venemaa elanikega.“

Pühapäeval, 5. mail Moskvast Murmanskisse teel olnud Aerofloti lennuk SSJ-100 süttis hädamaandumisel ning katastroofi tulemusena hukkus 41 inimest.