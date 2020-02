Tallinna linnamuuseumi vallandatud direktor: kuulsin ähvardust, et minu kohta koguti palju kompromiteerivat materjali

Kindlasti oleksin ma eelistanud selle kirja kirjutamise asemel Teiega kohtumist. Aga meie viimane kohtumine oli napp ja mulle enam sõna ei antud. Arvan, et nii Teile kui ka mulle tuli üllatusena, et minuga töösuhte lõpetamisele reageerisid nii jõuliselt Tallinna Linnamuuseumi töötajad ja et see sündmus tekitas nii laiaulatuslikku avalikku huvi. See on põhjus, miks ma ei saa lihtsalt lahkuda, vaid pean selgitama avalikkuses mulle esitatud süüdistusi.

Enne kui asun selgitama, ütlen veelkord, et Tallinna Linnamuuseumi suurim probleem oli igasuguse koostöise suhte puudumine Kultuuriameti juhiga, millest Te olite täiesti teadlik. Paljudel kohtumistel väljendas Aini Härm otseselt täielikku huvipuudust asutuse tuleviku suhtes. See oli erakordselt kurb mulle, kes ma olin kandideerinud Tallinna Linnamuuseumi juhiks selge ja ambitsioonika visiooniga anda muuseumile uus ja värske hingamine. Ma arvasin tõesti heauskselt, et valiti visioon, ja olin jahmunud, kui esimese tööaasta lõpuks sain lõplikult aru, et muuseumi jaoks oluliste muutuste elluviimine ei ole võimalik. Ehk oleks siis olnud õige aeg lahkuda.

Mulle on ette heidetud kolme asja: nii-öelda kehva arendustööd, rahanduslikke eksimusi ning töökiusu. Kui Linnamuuseumisse tööle asusin, vaatasime kolleegidega arendusplaanid läbi ning seadsin oma prioriteedid. On väga kahju, et selle töö juures ei ole Kultuuriamet olnud konstruktiivseks partneriks. Linnamuuseum sai objektidena juurde Tallitorni ja Lühikese jala väravatorni ja kuna Kiek in de Kök ja bastionikäigud on atraktiivne turismiobjekt, oli loogiline alustada arendamist just sealt: luua ühtne Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi kompleks, mida on külastajal võimalik tervikuna läbida bastionikäikudest väravatornini ning millel on külastajate ja gruppide teenindamiseks sobilik töötajaskond.

Etteheiteid on tehtud ka teiste arendusideede osas, mis olid n-ö päranduseks varasematest aegadest. Kõikideks arendusprojektideks on vaja ressurssi – mitte vaid käivitamiseks, vaid ka töös hoidmiseks – seetõttu tuli mul juhina teha valikuid. Tuleb arvestada, et muuseumitöö tuumaks on tema kogud, mis samuti vajavad ruume. Seetõttu toonitan, et valisin prioriteedid ning oma juhiga – Kultuuriameti juhataja Aini Härmiga – paraku nende üle arutleda pole saanud ning sisulist dialoogi pole toimunud.