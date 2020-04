Tallinna lasteaedades käib kohal kaks korda rohkem lapsi kui eriolukorra alguses

Kõik Tallinna 124 lasteaeda on kriisi ajal avatud olnud, seisab linna pressiteates. Mõnes lasteaias võimaldatakse ka 24/7 teenust elutähtsatel ametitel töötavatele lapsevanematele. Laste arvu rühmades on hoitud maksimaalselt 6-8 piires, et kontaktid oleksid minimaalsed. Praegu töötab 358 rühma, kuid laste arvu suurenemisel avatakse lisarühmi.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles pressiteate vahendusel, et tänu lasteaiatöötajate panusele on saanud kriisiajal oma tööd teha kõik arstid, politseinikud ja teised elutähtsatel ametikohtadel töötavad inimesed, kelle eemalejäämine hädaolukorra ajal ei oleks mõeldav.

„Olen igati nõus Eesti lasteaednike liidu mõttega, et praeguses olukorras tuleb ka lasteaiatöötajaid pidada elutähtsa teenuse osutajaiks,“ märkis Belobrovtsev. „Lasteaiad on olnud paindlikud oma töökorralduses, pingsalt on jälgitud rangeid hügieeni- ja turvalisuse nõudeid laste tervise hoidmiseks."

Eriolukorras järgitakse kõiki reegleid ning lapsed antakse õpetajale üle kas lasteaia välisuksel või väravas. Niisamuti ei toimu rühmade vahel liikumist ega kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad ja teised ruumid ei ole ühiskasutuses.

