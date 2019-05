Tallinna lähistele plaanitakse hiiglaslikku pornotööstust

Rasputini peohäärber reklaamib end kodulehel paigana, kus veebikaamera-pidu iial ei lõpe. Nimelt vahendab 40 kaamerat ööpäevaringselt poolpaljalt askeldavate modellide tegemisi.

Ent nüüd on otsustanud Rasputini peohäärberi pidajad oma äri laiendada ja lubavad kodulehel, et veel selle aastanumbri sees kerkib Tallinna külje alla praeguse häärberi megaversioon. Kolmel hektarile on plaanis rajada 500 ruutmeetri suurune stuudio, kuhu paigaldatakse 200 kaamerat. Lisaks tulevad sinna 50 magamistuba, 35 ruumi live-sõudeks, täiskasvanutele mõeldud spaa ja veepark, peoruumid ja väline lõõgastumisala. Lisaks ka ruum 360-kraadiseks keha skaneerimiseks.

Veel lubatakse kodulehel, et häärberisse asub elama sada maailma eri paigust pärit modelli. Nende tegevust jäädvustab ööpäevaringselt paarsada kaamerat, mis on paigaldatud nii elu- kui ka peoruumidesse, samuti basseini, spaa ja jõusaali juurde.

Rasputini peohäärberi peasponsor on pornosait RedTube.

Pornokeskus on plaanis valmis saada selle aasta septembriks, süsteeme katsetatakse novembris ja modellid kolivad sisse aasta lõpus.