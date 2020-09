Tallinna kultuuriameti juht nõuab poolesajalt alluvalt valuraha. Abilinnapea Belobrovtsev: see pole linna ametlik seisukoht

Kokku nõuab Härm pea 50 linnamuuseumi töötajalt nõudes esitatud mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist kokku summas 2588 eurot. Nõudes on välja toodud, et Härmi on valmis leidma ka kohtuvälise kompromissi.

Kuigi Linnamuuseumi töötajate ja kultuuriameti juhi suhted on pikalt olnud karidel - Härmi on kritiseeritud kiuslikus ja ebaprofessionaalses asjaajamises -, siis Härm kommenteeris Delfile, et omavahelised suhted pole ei head ega halvad, sest nende töötajatega ta tegelikult ei suhtlegi. "Need ei ole minu alluvad, parimal juhul kolleegid, aga sellised, kellest enamikku ei ole ma oma elus näinud. Seepärast on mul keeruline seda kommenteerida," ütles Härm.

"Raske on mõista asutuse juhi sellist käitumispraktikat hallatava asutuse töötajate suhtes," tõdes Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tallinna linnaga Belobrovtsevi sõnul Härmi esitatud hagiavaldusel seost ei ole. "Iga Tallinna süsteemis töötav juht peab meeles pidama, et ta ei ole lihtsalt eraisik, kes võib solvuda, vaid ta esindab oma tegevustes ka linna," sõnas Belobrovtsev ja lisas: "Kui ameti juht esitab hallatava asutuse töötajate vastu kahjutasunõude, siis jätab see mulje linna ametlikust seisukohast, kuigi see nii ei ole."

Kui linnakodanikul või linnaasutuse töötajal on mure, saab murede korral Belobrovtsevi sõnul ka edaspidi alati linnajuhtide poole pöörduda. "Linnavalitsus on erinevatele pöördumistele ka reageerinud ja olukorrad lahendust saanud," lisas ta.

Abilinnapea rõhus, et kultuuriameti ja linnamuuseumi vahel tekkinud pinged vajavad lahendamist rahulikus töökeskkonnas, mitte läbi kohtu. "See saab olema väljakutseks nii linnamuuseumi uue direktori kui ka loodava ühendameti, Tallinna kultuuri- ja spordiameti uue juhi jaoks," ütles Belobrovtsev.

Kümme aastat probleeme

Kuigi Tallinna kultuuriameti alluvad on varemgi Härmi käitumise pärast meediasse pöördunud, siis tänavu veebruaris vallandus nende pahameelest justkui orkaan. Linnamuuseumi direktori Triin Siineri vallandamist nähti Härmi isikliku kättemaksuna. Kogu linnamuuseum – suur asutus seitsme erineva muuseumiga ja ligi 100 töötajaga – paiskus avalikku ruumi, Siineri alluvad hakkasid oma direktorit kaitsma.