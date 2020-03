Tallinna Kristiine gümnaasiumis avastati õpilasel koroona, kool suletakse kaheks nädalaks

Kuna ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku puutus, palutakse kõigil Kristiine Gümnaasiumi õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida kontakte väljaspool kodu. Samuti palutakse selle kooli õppuritel mitte osaleda huvi- või sporditegevustes.

Haridus- ja teadusministeerium peab sellist ettevaatusabinõu vajalikuks, et tõkestada viiruse levikut. Välistamaks nakkuse levikut koolides ja lasteaedades, paneb ministeerium südamele, et kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös asutuste pidajatega tuleb olla valmis kuni kaheks nädalaks uksed sulgeda ja korraldada õppetööd mittestatsionaarselt, juhul, kui selleks tekib vajadus.

"Ma toetan seda otsust, et kool suletakse ja tunnustan direktorit väga kiire reageerimise eest. Kogu õppetöö Kristiine gümnaasiumis läheb kaug- ja koduõppe vormi. Õpilased saavad õppetööd jätkata, see kindlasti ei tähenda, et näiteks peaksid nad suvel seepärast kauem koolis käima," ütles haridusminister Mailis Reps.

Repsi sõnul ei ole õppetööga jätkamine ka teistes koolides probleem, sest elektrooniliste lahenduste ja õpikeskkondadega on võimalik see ära korraldada. "Keegi ei jää vajalikust infost ilma ega kursustest maha," ütles ta.

Reps ütles, et tervisamet ei ole jaganud infot, kellelt on nad koroonaviiruse proove võtnud nii et ei ole teada, kui palju haridusasutustes õppijaid nende seas on olnud. "Kordan veelkord üle, et palume kõigil, kes on nakatunu lähikontaktsed või käinud hiljuti koroonaviiruse leviku piirkonnas, jääda kaheks nädalaks koju. Inimesed võiksid olla nii mõistlikud," sõnas ta.