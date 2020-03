Tallinna kooliõpilasel tuvastati koroonaviirus

"Terviseamet on kinnitanud täna (17.03.2020), et ühel meie kooli õpilasel (Kevade koolimajas) on laboratoorselt tõestatud diagnoos COVID-19. Ta käis eelmisel nädalal ka koolis. Koolis tehti põhjalik ruumide puhastamine 13.03. 2020 ning vajadusel desinfitseeritakse ruumid uuesti," seisab kooli kodulehel avaldatud postituses.

Kuna kooli teatel ei ole võimalik tuvastada, kellega haigeks jäänud õpilane koolis viibides kokku on puutunud, on kool palunud läbi klassijuhataja, konkreetse klassi õpilastel püsida kaks nädalat kodus ja vältida väliskontakte. Seoses valituse poolt kehtestaud eriolukorraga on õpilastel keelatud osaleda ka huvi- või sporditegevustes. Selline meede on vajalik selleks, et tõkestada viiruse leviku võimalusi.

Terviseamet tuvastas eile 20 uut koroonaviirusesse nakatunut, nende koguarv teisipäevase seisuga on Eestis 225.

Terviseameti käitumissoovitused kõigile koolipere liikmetele järgmiseks kaheks nädalaks:

1. Palun viibige kodus.

2. Võimalusel tellige toit koju!

3. Palun ärge külastage avalikke kohti!

4. Järgige terviseohutuse nõudeid:

* peske regulaarselt käsi ja võimalusel desinfitseerige;

* vältige kätega näo, silmade, suu ja nina puudutamist;

* tuulutage ruume regulaarselt (vähemalt kaks korda päevas minimaalselt 15 minutit korraga);

* köhimisel/aevastamisel katke nina ja suu paberräti või käe varrega (kasutatud paber visake kohe ära ja seejärel peske käed).

Juhul, kui sul või su pereliikmetel tekib: