Tallinna Kuristiku gümnaasium, Mustamäe humanitaargümnaasium, Linnamäe Vene lütseum, Gustav Adolfi gümnaasiumis ja 21. kool on vaid mõned näited, kus on seni küsitud õpilaspileti eest raha. Üldjuhul on hinnaks koos käibemaksuga 4,2 eurot, teinekord rohkemgi.

Õiguskantsler, Tallinna haridusamet ning haridus- ja teadusministeerium on seisukohal, et koolil ei ole õpilaspileti eest õigust tasu küsida.