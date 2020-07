Tänavu aasta kevadel kuulutas Tallinna haridusamet välja riigihanke "Moodulmajade rentimine Tallinna koolidele". Hanke võitsid Cramo Estonia AS ja Ramirent Baltic AS. Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Kati Niin selgitas: "Koolide juurde paigaldatavad moodulmajad on ajutised ehitised, mis kohaldatakse õpperuumideks 5 aastaks." Niin rõhutas, et moodulmajasid on laialdaselt kasutusele võetud ka mujal riikides ning seni on tulemused olnud edukad.