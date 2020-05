Smartlynx on tagasi pic.twitter.com/XaOaTOfOPW — Hans Lõugas (@hanskan) May 2, 2020

"Tegemist on tavapärase praktikaga, mille eesmärgiks on pakkuda pilootidele treeningvõimalust. Ilmselt on meie kõigi sooviks, et kui istume reisilennukisse, siis teame, et lennuki kokpitis istuvad piloodid on läbinud hulga treeninglende ja mitte ainult lennukisimulaatoris," teatas lennujaam ühismeedias.

Treeninglennud toimuvad laupäeval kuni kella 17-ni ja pühapäeval kella üheksast hommikul kuni kella 15-ni.