Tallinna kiirabitöötaja: tasuta söök ja soodustused meedikutele on PR, parem aidake pensionäre ja töötuid

„Ma olen kiirabitöötaja. Meid toidavad La Tabla ja SushiShop, Circle K joodab tasuta kohvi, Rimi hakkab pakkuma pähkleid ja puuvilju. Aga mõtleme sekundi, meie (kiirabitöötajad) ei ole ainsad, kes vajavad toetust, ma ei ole näinud veel ühtki uudist selle kohta, et keegi hakkaks pensionäre toiduainetega varustama. Lisaks meie operatiivteenistusele on veel ka politsei ja päästjad ja paljud teised. Ärgem unustagem, et praegu on tööpuuduse laine ja paljud on jäänud või jäävad nälga.

Circle K on teinud meile kohvi pealt alati 50% allahindlust. Praegu pakub kohvi tasuta. Aitäh neile. Mulle tundub, et see, mida teevad teised, on PR, sest kuni eriolukorra kehtestamiseni sülitasid kõik operatiivteenistustele, aga nüüd äkki tuli kõigile meelde, et me olemas oleme.

Mina isiklikult ei vaja neid soodustusi ja arvan, et need kes ei tunne nende järele teravat vajadust, ei peaks ka ahnitsema. (See ei puuduta finantsraskustega perekondi, ka meie kolleegide hulgas on abivajajaid). Ma ütlen lahti oma sõnadest PR-i kohta, kui pakutud soodustused säilivad ka pärast pandeemiat, aga praegu nii,“ kirjutas Vaisbein.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!