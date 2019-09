Tallinna Kauge tänava piirkond on hädas vihmaga kaasnevate uputustega

"On selge, et omaaegsete tarbimuste alusel välja ehitatud kanalisatsioon ei suuda selliseid lisandunud veekoguseid vastu võtta," märkis Männisalu. Lisaks on kanalisatsioon ehitatud ühisvoolsena ehk vihmavesi suunatakse olmekanalisatsiooniga ühtsesse torustikku. Kauge tänaval on vihmaveekanalisatsioon tegelikult olemas, kuid majad projekteeriti ja ehitati vihmaveekanalisatsiooni ühenduseta.

Männisalu sõnul ei annaks tulemust ka majadele tagasilöögiklappide paigaldamine, sest klapi sulgumise korral uputavad majad ennast ikkagi katuselt tuleva vesi ja püstikutest saabuv fekaalvesi.

"Küsimuse lahendab uute, tunduvalt suurema läbilaskevõimega välistrasside ehitamine. Paraku ei saa eeldada, et ühe kvartali torustiku asendamine oleks piisav," tõdes Männisalu. Sarnased probleemid esinevad tema sõnul ka mujal Nõmme piirkonnas ja kuni kanalisatsiooni ei laiendata, korduvad tugevate vihmasadude ajal torustiku ja kaevude täitumisel ka keldrite uputused.

Lahendus oleks vaid eraldi sademeveesüsteem

"Kauge tänava probleem on meile tuttav ja tegutseme selle lahendamise nimel," ütles AS-i Tallinna Vesi kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht Eliis Randver Delfile. "Oleme varesemalt seda torustikulõiku hooldanud ning teeme seda ka edaspidi. Täiendavalt viisime hiljaaegu läbi torustiku kaamerauuringu ja hetkel ollakse ettevalmistamas täiendavaid torustiku hooldustöid, mis aitavad loodetavasti olukorda leevendada," lisas ta.

Tavapärase reoveekogusega, milleks kanalisatsioonitorustik rajatud on, tulevad torud Kauge tänaval Randveri sõnul hästi toime ja probleemid võivad tekkida erandkorras suurte valingvihmadega. "Torustike projekteerimisel arvestatakse keskmiste vooluhulkadega, pidades silmas seda, et torustikus oleks tagatud torustikku isepuhastav veekiirus – lihtsalt öeldes peab vesi torustikus normaalolukorras liikuma piisavalt kiiresti, et ei tekiks setet," sõnas Randver. Seoses sellega ei ole tema sõnul alati tehniliselt võimalik rajada niivõrd suure läbimõõduga kanalisatsioonitorustikke, et need toimiksid väga hästi nii igapäevase koormuse juures, et ära juhida elanike reovesi kui ka väga äkiliste sadude korral, mida tuleb siiski ette suhteliselt harva.

"Seetõttu võib mõnedes üksikutes piirkondades üle Tallinna intensiivsete vihmasadude korral sademevee ärajuhtimisel sarnaseid ajutisi probleeme tekkida, ent kindlasti ei saa öelda, et tegu oleks kogu Nõmme piirkonda puudutava murega," märkis Ransver. Üheks võimaluseks selliste olukordade ärahoidmisel oleks kahtlemata lahkvoolse sademeveesüsteemi arendamine, millega tegeletakse pidevalt.