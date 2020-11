Tallinna Jõuluturg avaneb sel reedel, tänavu saab näha hologrammjõuluvana

Traditsiooniliselt on Tallinna Jõuluturu keskmeks jõulupuu. Sel aastal leiti sobiv kuusk Pääskülast, Lõikuse tänavalt. Puu on umbes 50-aastane, 15 meetrit kõrge, ilus ja kahar, kasvanud sõbralikus koduõues, saanud palju valgust ja head mulda. Kuuse dekoratsioonid tulevad uued, uhked ja säravad, siin annavad tooni 300 erineva suurusega kuldset kuuli ja tervelt 3,7 kilomeetrit valguskette.

Müügikioskeid jõulukaubaga on vähem kui tavaliselt, ent need on paigutatud nõnda, et saaks järgida viirusehooajal kehtestatud tervisenõudeid. Jõulukuuse ümber on koondunud jõulutoodete kioskid, kus kaubavalikus eelkõige traditsioonilised ja aastate jooksul populaarseks saanud kaubad – piparkookidest kootud käpikute ja kunstkäsitööni. Tõelise jõulutunde kogemiseks saab end Jõuluturul kosutada kuuma glögiga ning lasta jõuluroogadel hea maitsta. Gurmaanide maitsemeeli ergutavad austrid, shampanja ja must kalamari.

Tänavu avab esmakordselt oma luugid „Kultuurne kiosk“, kus pakutakse pärleid Eesti kultuurist. Seal on Eesti autorite raamatuid, muusikat CD-, DVD- ja vinüülplaatidel ning disainitaieseid kõrvarõngastest näomaskideni. Paljud raamatud ja plaadid on autorite poolt signeeritud. Kavas on korraldada erinevate artistide ja kirjanike autogrammitunde, mille kohta avaldatakse infot jooksvalt veebis.

Nagu ikka, on Jõuluturul Jõuluvana majake ning postkast, kuhu oodatakse kirju ja kingisoove Jõuluvanale. Jõuluvana ise aga saabub tänavu eriti moodsal moel – hologrammina! Eesti esimene hologrammjõuluvana räägib oma tegemistest ja jõuludeks valmistumisest ning osavamatel õnnestub teda ehk ka pildile püüda. Pere pisematele pakuvad klassikalist jõulurõõmu kaks karusselli.

Kultuurisündmused on tänavu hajutatud. Tavapärase lava ja sadade esinejate asemel on jõuluajal terve vanalinn kui avatud muusikaline kunsti- ja ajaloomuuseum – nagu Unesco maailmapärandi nimekirja kantud paigale kohane.

Pikal tänaval seab end sisse Aknagalerii – 29. novembrist 10. jaanuarini saab poodide vaateakendel vaadata Eesti tegevkunstnike ja kunstitudengite töid ja installatsioone, mis aitavad vanalinna avastada hoopis uues võtmes.