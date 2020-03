Tallinna ja Tartu koolides jäid vaheajal riskipiirkonnas reisinud õpilased täna koju

Tallinna 21. koolis, kus õpib 1400 õpilast, jäi täna koju kaks õpetajat ja 15 õppurit, kes käisid vaheajal reisil piirkonnas, kus koroonaviirus levib. Direktor Meelis Kond ütles, et lisaks puudus täna kolm õpilast, kes võiksid koolis käia, aga kelle vanemad jätsid nad koju, sest kardavad viirust. "Osa õpilasi pole veel reisilt tagasi jõudnud, aga teada on, et nad viibivad soojemates paikades, mitte riskipiirkonnas Põhja-Itaalias," lisas Kond.

Direktori sõnul õpilased, kes kaks nädalat kodus peavad olema, õppetööst maha ei jää, sest e-kooli ja e-kirjade teel saab vajalikud asjad tehtud.

Õpetaja andis tunde kodust

Gustav Adolfi gümnaasiumis (GAG), kus õpib üle tuhande õpilase, oli samuti täna koroonaviiruse tõttu puudujaid. Nende täpne arv lüüakse kokku homseks hommikuks. "On tõepoolest õpilasi, kes täna puudusid vaheajal reisimise või koroonaviiruse tõttu. Nende puudumise põhjuse andsid lapsevanemad mulle või klassijuhatajale teada," ütles direktor Henrik Salum.

GAG-ist puudus täna üks õpetaja, kes andis terve päeva tunde kodust. "See sujus väga hästi, lahendasime olukorra tehniliste lahenduste ja veebikaameratega," sõnas Salum.

Kui homme hommikul peaks selguma, et koolist puudujaid on oluliselt rohkem kui tavapäraselt või koju jäävad ka mitu õpetajat, siis on GAG selleks valmistunud. "Tundide andmise saab edukalt tehniliste vahenditega lahendada, nagu täna selgus. Et õpilased kodus õppetööst maha ei jääks, on õpetajatele öeldud, et nad teeksid e-kooli sissekanded võimalikult põhjalikult ja täpselt, võimalusel lisaksid sinna töölehti ja muid abistavaid materjale," ütles Salum.

Koolijuhid optimistlikud