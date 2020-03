Tallinna ilukirurgiakliiniku juhatajal tuvastati koroonaviirus: nakatumise hetkest jõudis ta mitu päeva veel tööl käia

Brit-Carmen Norlan rääkis, et tundis end kolmapäeva hommikul veidi halvasti, kuid ei saanud aru, kas ta hakkab haigeks jääma või tuleneb see ülekoormusest.

“Mul ei esinenud ühtegi koroonaviirusele vastavat tunnust – ei palavikku ega ka köha,” rääkis ta. Ta lisas, et otsustas neli tundi varem siiski koju minema, sest päeva peale läks enesetunne halvemaks. “Kandsin terve kolmapäev maski ja kindaid ka igaks juhuks. Samuti võtsin igaks juhuks põletikuproovi ja see näitas, et olen terve” lisas ta.

Neljapäeva öösel tõusis Norlanil palavik ning kui reede hommikul sai uudistest teada, et Saaremaal hakkas levima koroonaviirus, kus ta oli möödunud nädala laupäeval lähikontaktis haigestunutega, otsustas ta endale koju kutsuda kiirabi. Eile sai Norlan teada, et tal on covid19 positiivne.

“Kui oleksin kolmapäeva hommikul teada saanud, et inimesed, kellega koos viibisin on haigestunud, siis poleks ma kindlasti sellise enesetundega tööle läinud,” ütles Norlan. Tema sõnul on kõige suuremaks probleemiks see, et info ei jõua õigel ajal inimesteni.

“Oleme vastutustundlikud inimesed. Tühistasime reedel ära kõik operatsioonid, saatsime oma töötajad koju ning suhtlesime terviseametiga, et kuidas peame käituma. Oleme sellest minuti pealt kinni pidanud,” selgitas Norlan.

“Oleme meditsiinitöötajad ja me oskame hoida inimesi, kui me oleme sellest teadlikult. Iga inimene kes tuleb sisse võib olla nakkusohtlik, mistõttu kui inimene lahkub, siis desinfitseerime ära kõik pinnad, korjame kokku kõik ühekordsed kaitsevahendid jne.”

Kolm operatsiooniosakonna töötajat, kes Norlaniga kolmapäeval koos tööl olid andsid ka koroonaviiruse testi ning täna selgus, et nende tulemused osutusid negatiivseks.