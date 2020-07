Tallinna haridusameti juht: vestlen lasteaed Pallipõnni direktoriga, et asjasse selgust tuua

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula kinnitas, et lasteaiajuhataja ei saa kellegi sõnaõigust piirata. "Küsimus on selles, et ega palkamise protsess ei jäänud sellepärast pooleli. Protsess jäi pooleli, et suhtlemine polnud selline nagu peaks olema," rääkis Pajula.

"Kui töötaja enne tööleasumist esitab nõudmisi või piiksud [sõnumid-toim.] tulid juhatajale töötajalt öösel, see pole päris normaalne," ütles Pajula.

Haridusameti juhataja nentis, et tema ei oleks Pallipõnni lasteaia direktori kombel käitunud ning palunud peaministri Facebooki seinalt küsimused kustutada. "Igaühel on õigus küsida ja ma arvan, et Jüri Ratasele esitatakse selliseid küsimusi palju ning see ei sega peaministri tööd," rääkis ta.

"Selge on see, et kui lähen esmaspäeval tööle, siis ma uurin, kas Kaljuveer on puhkusel ning vestleme sel teemal. Ma arvan, et töösuhe katkestati siiski nende omavahelise suhtluse tõttu. Aga ma pean ennast sel teemal kurssi viima," selgitas Pajula.