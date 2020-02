Tallinna haiglale võis korruptsioonikahtluse tuua uuenduslik robot, mille abil on terveks saanud ka suurema riskiga haiged

"Euroopas on üldse viis taolist masinat," ütles nüüd juba korruptsioonikahtlustuse saanud maailmatasemel tippkirurg ja ITK lülisambakeskuse juhataja Taavi Toomela möödunud aasta oktoobris, kui haigla võimsat masinat meediale esitles.

Uhke läänest toodud masinaga sai nüüd opereerida ka neid haigeid, keda varem ei saanud aidata. Kus trauma on väike ja operatsioon peab olema kiire. "Need on sellised haiged, kelle puhul ei oleks varem lahtine operatsioon kõne alla tulnudki," ütles Toomela oktoobris.

USA majandusajakirja Forbesi hinnangul üle miljoni USA dollari maksva aparaadi jõudmine Eestisse võttis aega üle aasta. Pole ka imestada, sest ametlikult jõudis Excelsius GPS-i nimeline robot USA turule alles 2018. aasta lõpul. Aga ITK ostuplaanidesse võeti see juba ametlikult 2018. aasta aprillis, kui pandi paika haigla aasta hankeplaan.