Tallinna bussijuht: ühistranspordiga sõitmist ei pea kartma, näiteks poes käib rohkem rahvast

"Taolist kriisi pole keegi meist varem kogenud ja see on uus olukord nii bussijuhtidele kui sõitjatele,“ ütles pika kogemusega Tallinna Linnatranspordi bussijuht Rudolf Kiviking, lisades, et rakendatud turvameetmed on õiged ning vajalikud. "Busse desinfitseeritakse lõpp-peatustes ning vahetuse lõppedes. Pindadele, millega sõitjatel on kokkupuude, ei saa jääda haigustekitajaid," oli Kiviking veendunud, rõhutades, et ohutuse tagamiseks tuleb ka inimestel käituda vastutustundlikult, hoides kaasreisijatega piisavat vahet ning kandes võimalusel maski.

Ise tunneb bussijuht end roolis väljaspool viiruseohtu. "Esiukse sulgemine, piletimüügi lõpetamine ja juhikabiini taguse turvatsooni loomine on nutikad lahendused, mis annavad kindlustunde," arvas Kiviking.

Jaanika Neola, kes on bussijuhi ametit pidanud veidi üle aasta, leiab samuti, et olukord on ebatavaline, ent temagi tunneb end bussiroolis turvaliselt. "Rohkem muretsen pere pärast. Töölt tulles pesen ja desinfitseerin põhjalikult käed ning vahetan riided. Enda pärast ma ei karda, pigem hoolitsen, et minust ei saaks viiruse edasikandjat," tunnistas Neola.

Inimestele, kellel tuleb kriisiajal ühistransporti kasutada, ütleb bussijuht: "Ühistranspordiga sõitmist ei pea kartma. Näiteks toidupoest käib läbi tunduvalt rohkem rahvast kui bussist. Oluline on hoida kaasreisijatega võimalikult suurt vahet."

Neola peab oluliseks senise bussigraafiku säilitamist ning tihedat ühistranspordiliiklust, kuna tänu sellele langeb haigestumisrisk, vahendab TLT. "Alguses tundus, et inimesi on vähe ja busse palju, ent viimasel ajal on reisijaid lisandunud. Leidub neid, kes nähes, et bussis on rohkem reisijaid, jäävad ootama järgmist sõiduvahendit," jagas ta oma kogemust.