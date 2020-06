Tallinna Brüsseli esindus on Savisaare jäänuk, mis neelab aastas pea 140 000 eurot. Miks asutus alles nüüd suletakse?

Karoliina Vasli toimetaja RUS 3

Allan Alaküla on Savisaare hea tuttav, kes jäi linnapalgale ka siis, kui Savisaar ise taandus. Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Tallinna meer Mihhail Kõlvart rääkis, et kulusid tõmmatakse koomale ning suletakse ka Brüsseli esindus. Ainuüksi mullu läks ühe töötajaga esindus maksma pea 140 000 eurot. "Kui Keskpartei vana pressipealik Allan Alaküla Eestisse tagasi kutsutakse, ei ole see küll suur kahju kellelegi peale kodaniku enda," on Kristen Michal kriitiline.