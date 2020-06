Tallinna ametite liitmise tulemusel kaotab töö mitu senist juhti! Nende seas ka Aini Härm

Linnapea selgituse kohaselt on muutusi linna juhtimisstruktuuris oodata juba lähiajal, vahendab ERR.

Esmalt tuleb Kõlvarti sõnul üle vaadata kultuuriameti, haridusameti ning spordi- ja noorsooameti tegevus. "Nende ametite tegevus tuleb üle vaadata ja see tähendab ka struktuurimuutusi," ütles Kõlvart.

Veel loetles linnapea, et eraldi ametina kaotatakse linnaarhiiv. Selle töö sisu küll ei muutu, kuid arhiiv hakkab olema osakond linnakantselei koosseisus. Tegevuse lõpetab ka energiaagentuur, mille funktsioonid lähevad strateegiakeskuse alla.

Milliseid ameteid konkreetselt liita plaanitakse, Kõlvart veel ei avaldanud. Vanadest juhtides platsi päris puhtaks lüüa pole kavas, ent Kõlvarti eemärk on tuua linnavalitsusse uusi inimesi koos uute kogemuste ja kontseptsioonidega.

Delfile teadaolevalt peab ametist lahkuma ka kultuuriameti juht Aini Härm. Meedias on leidnud laia kajastust, et Härmil on palju vastuolusid oma alluvatega, lisaks olevat just tema tõttu ametist lahkunud loomaaia kauaaegne juht Mati Kaal.

