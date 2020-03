Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev: levis valeinfo, kõik välismaal käinud lasteaialapsed ei pea koju jääma

Veel kella 17.30 paiku võis Tallinna kodulehelt uudiste alt leida teate, kus viidati koroonaviiruse riskipiirkondadele ning märgiti. "Palume kindlasti jätta koju 14 päevaks need lapsed, kes on tulnud eelnimetatud piirkondadest reisilt või kelle pereliikmed on sealt saabunud."

Lisaks seis seal: ""Palume jätta koju karantiini ka kõik välisreisidelt (sealhulgas Läti, Soome, Rootsi jne) tulnud lapsed 14 päevaks, sest lennujaamad ning sadamad on rahvusvahelised ja rahvarohked kohad."

Tunnike hiljem oli teade kadunud. Küll aga võis internetis otsides leida veel ühe sarnase teate, mis olla linna kodulehel avaldatud.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles Delfile, et lasteaedadel oli võimalik siiani ka ise operatiivseid teateid Tallinna kodulehel avaldada, siit ka arusaamatus. "Tegu on eksliku infoga," rõhutas ta ja viitas, et see pole linnavalitsuse ametlik seisukoht. "Taolist käskkirja pole, et kes tulevad välismaalt, peavad 14 päeva kodus olema," märkis ta.

Ta lisas, et rangelt soovituslik on jääda koju lastel, kes tulnud riskipiirkondadest. Ta lubas, et tehnilise süsteemiga tegeletakse ja enam ei kordu, et mõni säärane valeteade üles läheb.