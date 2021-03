Tallinn võtab Tartust eeskuju ja vabastab lapsevanemad aprilli lõpuni lasteaia kohatasust

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid ning sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte, vanemad lasteaiatasu maksma ei pea. „Tallinnas on munitsipaallasteaia kohatasu ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus ja samas ulatuses antakse soodustust ka eralasteaias või lastehoius käivatele laste vanematele ehk soodustus ei sõltu lasteasutuse omandivormist,“ täpsustas Kõlvart.

Tallinnas säilib lasteaedade teenus ja lasteaiad on avatud seni, kuni valitsus ei otsusta teisiti. Hetkel töötavad kõik munitsipaallasteaiad, järgides kõiki juhiseid laste tervise kaitse tagamiseks. „Oleme valmis avama ja pakkuma ka ööpäevaringset lapsehoiuteenust, mõeldes eesliinitöötajatele. Selleks on Tallinnas olemas ka lasteaiad ja vastav kogemus ka eelmise aasta eriolukorra ajast,“ selgitas Kõlvart.

Ühtlasi vabastab linn õppetasust 100-protsendiliselt ka huvikoolides käivate laste vanemad.

Niisamuti vabastatakse aprilli lõpuni spordiorganisatsioonid ja –klubid munitsipaal spordisaalide ja -ruumide renditasust. „Samas jätkab linn spordiklubidele sporditoetuse ehk spordi pearaha maksmist täies ulatuses,“ nentis linnapea.

Distantsõppe perioodil jagavad kõik Tallinna munitsipaalkoolid õpilastele tasuta toidupakke üks kord nädalas. Toidupakkide jagamist korraldavad koolid ja vastavat infot annavad koolid lapsevanematele operatiivselt.

Alles mõni päev tagasi teatas ka Tartu säärasest otsusest, lisaks on Pärnus vabastatud kohatasust need vanemad, kes last lasteaeda ei vii.