Tallinn valmistub talveks: äärmuslike lumeoludega võitlemiseks eraldati ligi 180 000 eurot

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul keskendutakse eeloleval talvel tänavate korrashoiule ja eelkõige õigeaegsele libeduse tõrjele ning lume väljaveole."2019. aasta teise lisaeelarvega on moodustatud eraldi eelarvepositsioon "Erakorraliste lumeolude reserv" summas 178 800 eurot,“ ütles Klandorf. "Me ei oska täna ennustada eeloleva talve lumeolusid, kuid vastavalt vajadusele saame me seda reservi kasutada erinevates linnaosades lähtudes sademete hulgast, tänavate liikluskoormusest ning võimalikest ekstreemsetest ilmaoludest," ütles abilinnapea ja lisas, et karmistatud on ka tänavate hoolduse nõudeid.

Hetkel on Mustamäe linnaosavalitsus välja kuulutanud ja Pirita linnaosavalitsus välja kuulutamas hankeid aastaringsete hooldustööde tellimiseks rangemate hooldustingimuste alusel. Uutes lepingutes on tähelepanu pööratud kiiremale lume- ja libedustõrje kvaliteedi saavutamisele ja lume ümberpaigutamise ja või operatiivsemale äraveo korraldamisele. Täpsustatud on ka sanktsioone olukorraks, kui lepingutingimusi ei ole täidetud. Teised linnaosavalitsused on pidanud läbirääkimisi lepingupartneritega hoolduskvaliteedi tõstmiseks kehtivate hoolduslepingute võimaluste piires.

"Lisaks muutsime me erakorraliste koristustööde tööde käivitamiseks vajalikku otsustusprotsessi oluliselt kiiremaks," ütles Klandorf.