Tallinn vabastas lapsevanemad kohatasust, aga ei kompenseerinud seda. Nii jäid lasteaiad ilma ligi 4 miljonist eurost

Avalikkusele jäi mulje, nagu maksaks Tallinn eriolukorra tõttu kehtestatud kohatasu vabastusest tingitud tulutühimiku lasteaedadele kinni, kuid pealinn pole seda seni teinud. Pealinna 124-s munitsipaallasteaias käib kokku 21 349 last ning ühe lapse kohatasu on 71,25 eurot kuus. 16. märtsist 31. maini peatatud kohatasu laekumine tõi lasteaedadele 3,8 miljoni euro suuruse eelarveaugu.

Üks anonüümsust palunud Tallinna munitsipaallasteaia direktor kommenteeris Delfile, et ametlikku selgitust, kas või millal kohatasu kompenseeritakse, ei ole lasteaiad saanud. Sellel lasteaial jäi märtsi keskpaigast mai lõpuni saamata 16 000 eurot omatulu.

“Meil jääb kogu aeg lasteaias asju tegemata, sest raha on alati vähe,” ütles lasteaia direktor. Ta lisas, et praegu rahastab Tallinn lasteaedades ainult avariiremonte, planeeritud remondid pole lubatud. Seega jäävad tegemata kõik suveks planeeritud remondid. “Eks kõigil jäi midagi sellepärast [kohatasu vabastuse tõttu] tegemata, selle rahaga on arvestatud,” kommenteeris direktor ja lisas, et kõik lasteaiad on selgituse ootel.

Ühes teises Tallinna lasteaias jäi kohatasu puudujääkide tõttu pooleli projekt, millega taheti ehitada uus mänguväljak ning vahetada välja liiv, sest lasteaial pole selle ellu viimiseks piisavalt raha. Lasteaia direktor aga ei soovinud lähemalt kommenteerida.

Küsimusele, kas pealinn kavatseb kohatasu puudujäägi lasteaedadele kompenseerida, Tallinna linnakassa juhataja Silver Tamm otseselt ei vastanud. Ta selgitas hoopis, et vajalikud ning võimalikud muudatused linna eelarves, sealhulgas lasteaedade eelarves, tehakse sügisese lisaeelarve menetlemise käigus. Tamm kinnitas, et lasteaedade kulueelarvet vähendatud ei ole, vaid kohatasu vabastuse tõttu vähenesid lasteaedade omatulud.