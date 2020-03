Tallinn vabastab lapsevanemad ajutiselt lasteaia kohatasu maksmisest

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid, sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte. Seega ei pea lapsevanema maksma praegu ühe lapse kohta 71,25 eurot ning koos ujulaga lasteaedades 78,26 eurot.

Praeguse seisuga jäävad lasteaiad avatuks ka eriolukorra ajal, kuid järgivad kindlaid juhiseid, et tagada laste tervisele kaitse. „Peame oluliseks pakkuda elutähtsatel töödel töötavatele lapsevanematele kindlust, et nende lapsed on hoitud. Seda vajadusel ka ööpäevaringselt,“ nentis Kõlvart.

Ta tõdeb, et nad vajadusel on valmis reageerima, kui peaks tekkima vajadus mõni rühm või kogu lasteaed sulgeda. “Kõiki lasteaedu me aga korraga ei sulge,” sõnas ta.

